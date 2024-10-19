NHK: японец попытался протаранить машиной канцелярию премьера

В Токио был задержан мужчина, который бросил несколько бутылок с зажигательной смесью у штаб-квартиры правящей Либерально-демократической партии, после чего попытался на автомобиле протаранить резиденцию премьер-министра, детали приводит телеканал NHK.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии