Дрэймонд Грин «уложил спать» «Нью-Йорк» после попадания в концовке матча

За 30 секунд до конца четвертой четверти Дрэймонд Грин смог на ведении обыграть Таунса и забросить мяч из-под кольца, доведя разницу в счете до «+6», после чего показал фирменный жест Стефена Карри «night-night».
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