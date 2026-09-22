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Регион 29

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В Архангельске 60 педагогов прошли интенсив по преподаванию информатики

В Архангельске 60 педагогов прошли интенсив по преподаванию информатики

По итогам трехдневного интенсива педагоги смогут вести новые программы дополнительного образования с доплатой от «Честного знака», а проект «Техноматика» к концу 2026 года планирует охватить не менее 150 учеников региона.

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