Росгвардия показала, как БПЛА пресекли контратаку ВСУ под Курском

Росгвардия опубликовала кадры отражения попытки контратаки ВСУ в Курской области Пресс-служба Росгвардии опубликовала кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке противника контратаковать в Курской области.
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