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Россиянам назвали самые перспективные направления для роста зарплат в ИТ

Россиянам назвали самые перспективные направления для роста зарплат в ИТ

HR-эксперт Екатерина Цуцких рассказала, что заметные темпы роста зарплат в ИТ-сфере сохраняются у ведущих специалистов уровня тимлида и выше, а также у тех, кто работает в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта.

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