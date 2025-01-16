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Закон и Порядок

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СМИ: Британия и Франция тайно обсуждают отправку "миротворцев" на Украину

СМИ: Британия и Франция тайно обсуждают отправку "миротворцев" на Украину

Telegraph: Британия и Франция тайно обсуждают отправку миротворцев на Украину © Фото : Corporal Andrew Morris (RAF) Британские военные.

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