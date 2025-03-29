Посол Украины в Польше: «Когда Россия развалится, я добровольно стану губернатором оккупированной Москвы»

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Военное обозрение

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Довольно странные критерии отбора на работу в украинском МИД, судя по заявлениям некоторых его сотрудников.

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Комментарии
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Вик Норд
Не дождётесь...,а вот одна территория(не могу назвать ЭТО государством),такое впечатление,уже доскакалась,и гауляйтеров,с бургомистрами ТУДА,уже реально готовят!Ну что чуносые,Вам нравится?Надеетесь оттуда сдриснуть,когда ВСЁ рухнет?Напрасно...,во-первых некуда будет,во-вторых к вам туда,ВСЕХ бешенцев депортируют(вернут,на трудовую повинность),дяде Джо нужны рабы,будете за миску мучной болтушки працювать.Он Вам покажет,где це Европа...
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19 час.
Людмила Письменская
Дурак думкою богатеет
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