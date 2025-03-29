Посол Украины в Польше: «Когда Россия развалится, я добровольно стану губернатором оккупированной Москвы»

Довольно странные критерии отбора на работу в украинском МИД, судя по заявлениям некоторых его сотрудников.
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