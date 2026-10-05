О выборах в Бразилии

О выборах в БразилииО только что прошедшем в Бразилии первом туре президентских выборов. Вопреки прогнозам, ультраправый кандидат Флавиу Болсонаро набрал больше голосов, чем левоцентрист Лула Инасиу да Силва: 47,03% против 45,16%.
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