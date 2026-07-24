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Матч «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок России — в новом выпуске шоу «Хороший гол: Футбол»

Матч «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок России — в новом выпуске шоу «Хороший гол: Футбол»

Впервые в истории шоу камеру и микрофон закрепили на официальном матче на главном арбитре Евгении Буланове.

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