Турэксперт Мкртчян призвал внимательно планировать отпуск из-за мошенников

При планировании отдыха россиянам стоит сохранять бдительность, так как мошенники могут похитить деньги при помощи поддельных сайтов по продаже билетов и бронированию отелей, о чем в разговоре с Москвой 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.
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