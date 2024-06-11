Турэксперт Мкртчян призвал внимательно планировать отпуск из-за мошенников

При планировании отдыха россиянам стоит сохранять бдительность, так как мошенники могут похитить деньги при помощи поддельных сайтов по продаже билетов и бронированию отелей, о чем в разговоре с Москвой 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.