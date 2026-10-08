Какие города коммунисты хотели сделать столицей СССР?

Москва стала столицей Советского государства в марте 1918 года. Но это решение было не единственным вариантом — и уж точно не самым очевидным.
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