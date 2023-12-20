FT: «Райффайзен» и Дерипаска обошли санкции против РФ, заключив сделку на 1,5 миллиарда евро

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) заключил с российским бизнесменом Олегом Дерипаской сложное соглашение об обмене активами, которое позволяет обойти санкционные ограничения ЕС и передать россиянину его замороженный капитал на сумму в 1,5 миллиарда евро.