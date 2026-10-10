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Кто эта женщина рядом с Трампом — и что с ней не так

Кто эта женщина рядом с Трампом — и что с ней не так

В начале октября 2026 года Сьюзан Делл и её муж Майкл приехали в Белый дом. Они объявили о пожертвовании 6,25 млрд долларов на детские инвестиционные счета — «аккаунты Трампа».

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