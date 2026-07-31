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Медведев: Россия находится в очень важной точке завершения СВО

Медведев: Россия находится в очень важной точке завершения СВО

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия находится в очень важной точке завершения СВО.

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Комментарии
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Модест
Задачи СВО уже выполнили? Хохляцкий бизнес отжали? Или чё там ещё по завершению? Пук-среньк? Жалкие позорники.
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