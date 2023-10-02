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Форвард «Куньлуня» Локхарт о 3:4: «Бригады большинства «Авангарда» хорошо сработали. У нас не получилось»

«Хорошо, что одно очко сегодня забрали. «Авангард» здорово играл, постоянно вел в счете, их бригады большинства хорошо сработали.

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