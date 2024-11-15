⚡️Филиппа Киркорова объявили в розыск судебные приставы из-за более чем 30 неоплаченных штрафов на его Rolls-Royce на королевском автомобиле короля поп-музыки по-королевски 31 раз нарушили ПДД с декабря прошлого года.
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