Черчесов оценил игру «Ахмата» в матче с «Спартаком»: контроль над игрой и ошибки в обороне

Во втором туре Российской Премьер-Лиги «Ахмат» уступил московскому «Спартаку» со счётом 1:2. Главный тренер грозненской команды Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ» подробно проанализировал ход встречи, отметив как положительные моменты, так и ошибки, которые повлияли на результат.
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