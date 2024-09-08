Житель села под Белгородом спас женщину из-под завалов после обстрела ВСУ

Тренер детско-юношеской спортивной школы Сергей Рыбалченко помог спасти женщину из-под завалов дома, который был разрушен при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Никольское в Белгородской области.
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