Стендап-комика Диму Гаврилова арестовали в Нижнем Новгороде на 13 суток

Стендап-комик Дмитрий Гаврилин был арестован в Нижнем Новгороде на 13 суток. В отношении него было возбуждено дело из-за видеоролика на youtube-канале, в котором были найдены признаки унижения человеческого достоинства, сообщает Нижегородский районный суд.