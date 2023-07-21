Мигранты нападают на москвичей в центре города ради хайпа

ВераВерная

Ведь скоро рванет и у нас. Проблема с мигрантами, как бомба замедленного действия. Конечно, тех, кто в Думе сидит, это не тревожит, они в Парк Горького гулять не ходят, и на лавочке не сидят. За высокими заборами их дворцов тишь да благодать, и дети пристроены. Про финансовую сторону политики в отношении мигрантов все мы знаем. Тащат их сюда потому что выгодно. Вот и получается - кто-то богатеет, а кто-то инвалидом становится. Бардак этот заканчивать надо, дождемся...