Юрий Кот В центре Москвы, в парке Горького, средь бела дня ради хайпа избили молодого человека — пока одни отвлекали, другой подкрался сзади и ударил исподтишка жертву ногой по голове.
Мигранты нападают на москвичей в центре города ради хайпа
Комментарии
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ВераВерная
Ведь скоро рванет и у нас. Проблема с мигрантами, как бомба замедленного действия. Конечно, тех, кто в Думе сидит, это не тревожит, они в Парк Горького гулять не ходят, и на лавочке не сидят. За высокими заборами их дворцов тишь да благодать, и дети пристроены. Про финансовую сторону политики в отношении мигрантов все мы знаем. Тащат их сюда потому что выгодно. Вот и получается - кто-то богатеет, а кто-то инвалидом становится. Бардак этот заканчивать надо, дождемся...
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16 час.
ВераВерная
Сказал Роман Танненберг. Посоветовал? Так возглавь дружину, организуй людей, расскажи им как без уголовщины со сворой бешеных собак справиться. Рассматривать Россию в бинокль с чужих берегов всегда надёжнее, правда?
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16 час.
Александр Рожков
Жители Мурино задерживают мигранта подозреваемого в попытке изнасилований 17 летней девушки https://youtu.be/uX3Dd8bJh1s А кое кто, из некоторых у нас сопли на кулак наматывает.
Жители Мурино задерживают мигранта подозреваемого в попытке изнасилований 17 летней девушки
YouTube
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6 час.
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