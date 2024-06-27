Более 1200 школ и детских садов региона отремонтируют к новому учебному году

В образовательных организациях региона в летний период проводятся плановые текущие и капитальные ремонты – вопросы подготовки образовательных организаций региона к новому учебному году рассмотрены 26 июня в правительстве Новосибирской области на заседании оперштаба по образованию.
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