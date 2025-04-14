Собянин: Два знаковых объекта будут благоустроены на северо-западе Москвы

В Куркине в этом году планируется обновление парка «Дубрава» Известно, что в прошлом году в Москве в четырёх районах СЗАО реализовали несколько масштабных проектов, связанных с благоустройством общественных пространств.
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