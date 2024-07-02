Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утром приехал в Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, передает информационное агентство MTI.
MTI: Орбан прибыл в Киев для переговоров с Зеленским о мире на Украине
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Эх как понесло всех склонять наркопюрера к переговорам и миру, бразильский Де Силва, венгерский Орбан... кто следующий? Вроде все взрослые, должны бы понимать, что сам наркопюрер ничего не решает и ехать к нему бесполезно. Ответ наркопюрера любому "делегату" - ДАЙ!!! ДАй грошей, дай оружия, дай боеприпасов, дай вояк, лай литаки, дай Пэтриот, дай, дай, дай...
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16 час.
Alexander S
Ну у бразильцев и колумбийцев есть все шансы и аргументы уговорить ;) Урожай этого года особенно хорошш...
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16 час.
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