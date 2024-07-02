Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 328 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

MTI: Орбан прибыл в Киев для переговоров с Зеленским о мире на Украине

MTI: Орбан прибыл в Киев для переговоров с Зеленским о мире на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утром приехал в Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, передает информационное агентство MTI.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Эх как понесло всех склонять наркопюрера к переговорам и миру, бразильский Де Силва, венгерский Орбан... кто следующий? Вроде все взрослые, должны бы понимать, что сам наркопюрер ничего не решает и ехать к нему бесполезно. Ответ наркопюрера любому &quot;делегату&quot; - ДАЙ!!! ДАй грошей, дай оружия, дай боеприпасов, дай вояк, лай литаки, дай Пэтриот, дай, дай, дай...
Ответить
16 час.
Alexander S
Ну у бразильцев и колумбийцев есть все шансы и аргументы уговорить ;) Урожай этого года особенно хорошш...
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх