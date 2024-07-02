MTI: Орбан прибыл в Киев для переговоров с Зеленским о мире на Украине

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Леонид Ла Рошель

Эх как понесло всех склонять наркопюрера к переговорам и миру, бразильский Де Силва, венгерский Орбан... кто следующий? Вроде все взрослые, должны бы понимать, что сам наркопюрер ничего не решает и ехать к нему бесполезно. Ответ наркопюрера любому "делегату" - ДАЙ!!! ДАй грошей, дай оружия, дай боеприпасов, дай вояк, лай литаки, дай Пэтриот, дай, дай, дай...