Тренер Жулин: на Губанову смотрят как на бывшую представительницу России

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что у бывшей российской фигуристки Анастасии Губановой, которая представляет сборную Грузии, не было шансов завоевать золотую медаль чемпионата Европы - 2024.
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