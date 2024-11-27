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В США прекратили разбирательство по делу Трампа

В США прекратили разбирательство по делу Трампа

Апелляционный суд 11-го округа США в Атланте прекратил рассмотрение апелляции о возобновлении против избранного президента Дональда Трампа дела о ненадлежащем обращении с секретными документами, пишет ТАСС со ссылкой на электронную базу суда.

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