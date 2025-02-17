Российский актер Юра Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме "Анора"

Однако уже скоро ему предстоит побороться за "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана" Юрий Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории лучший актер второго плана.
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