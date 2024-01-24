Российские ученые предложили лечить суперинфекции малыми молекулами

Исследователи из университета «Сириус» синтезировали ряд химических соединений, которые помогают справиться с суперинфекциями — заболеваниями, которые вызывают бактерии, невосприимчивые к действию антибиотиков.
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