Россиянина в Мурманске приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Мурманский облсуд приговорил к 13 годам колонии россиянина Артёма Константинова за госизмену. «Вступил в законную силу приговор Мурманского областного суда в отношении гражданина России Константинова Артёма Юрьевича, 2000 года рождения, признанного виновным в совершении государственной измены», — сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.