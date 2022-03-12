Daily Storm

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На фермерских ярмарках рассказали о варенье из сосновых шишек

На фермерских ярмарках рассказали о варенье из сосновых шишек

При его производстве используются только натуральные ингредиентыНа «Московских ярмарках» большой ассортимент продуктов: овощи и фрукты, мясо и рыба, специи, сухофрукты и многое другое.

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