Вгудок

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим
    РЖД государственная компания с приватизированными кассами, привет от сбежавшего Чубайса и покойного ЕБН!Междоусобная граж...
  • Игорь Кошетов
    Да НЕ НАДО гадать, найдется ли место тем компаниям, которые сейчас сваливают, а потом ЗАХОТЯТ ВЕРНУТЬСЯ обязательно. ...Siemens забыл про...
  • Александр Созинов
    Очень удивился, когда узнал, что в наших локомотивах нет простых удобств. Для любого автодальнобойщика привычны конди...Дилетанты обещают...

Китай поставит кассету РЖД на перемотку. Поднебесная обеспечит российские железные дороги подшипниками вместо Запада

Китай поставит кассету РЖД на перемотку. Поднебесная обеспечит российские железные дороги подшипниками вместо Запада

По информации vgudok.com, которую мы первыми озвучили в нашем Telegram-канале @Vgudok, китайский производитель кассетных подшипников, компания LYC Bearing заявила свои детали на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх