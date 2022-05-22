Китай поставит кассету РЖД на перемотку. Поднебесная обеспечит российские железные дороги подшипниками вместо Запада

По информации vgudok.com, которую мы первыми озвучили в нашем Telegram-канале @Vgudok, китайский производитель кассетных подшипников, компания LYC Bearing заявила свои детали на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза.
По информации vgudok.com, которую мы первыми озвучили в нашем Telegram-канале @Vgudok, китайский производитель кассетных подшипников, компания LYC Bearing заявила свои детали на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза.
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