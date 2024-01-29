Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Война не рыцарский турнир. Не пора ли снять белые перчатки?

Война не рыцарский турнир. Не пора ли снять белые перчатки?

Виктор Анисимов  Война не рыцарский турнир и оставляет слишком мало места для взаимных раскланиваний, тем более что вторая сторона с раскланиваниями вовсе не спешит, а наоборот старается воевать самым подлым способом.

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Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
на Ваш здравый призыв и наш то же- уничтожать железные дороги,подстанции -ответ (не мой),а мы же по ним вывозим сырьё из России и получаем за это деньг по действующим договорам...
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17 час.
ВФ
Владимир Фердман
Прекратить поставку в не дружественные страны  природных ресурсов в том числе и титана в США и запретить вывоз денег из страны
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16 час.
Samarium
Война это грязь, кровь, смерть... Ни  о каком ведении войны в т.н. &quot; белых перчатках&quot; вообще нельзя вести речь.... Так воевать это значит проиграть....заведомо проиграть  хитрому, жестокому, беспощадному и подлому врагу, который открыто заявил о своем стремлении уничтожить нашу страну, уничтожить всех нас.....ВСЕ наши усилия должны быть направлены на достижение полной и окончательной победы над врагом... победы ЛЮБЫМИ средствами и методами.... все они хороши для скорейшей победы над врагами России.
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16 час.

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