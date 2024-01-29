Война не рыцарский турнир. Не пора ли снять белые перчатки?

ВМ Вениамин Мельников на Ваш здравый призыв и наш то же- уничтожать железные дороги,подстанции -ответ (не мой),а мы же по ним вывозим сырьё из России и получаем за это деньг по действующим договорам...

ВФ Владимир Фердман Прекратить поставку в не дружественные страны природных ресурсов в том числе и титана в США и запретить вывоз денег из страны