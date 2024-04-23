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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Цены на SSD и HDD могут взлететь из-за повышения спроса Ранее мы сообщали о возр...

Цены на SSD и HDD могут взлететь из-за повышения спроса Ранее мы сообщали о возр...

Цены на SSD и HDD могут взлететь из-за повышения спросаРанее мы сообщали о возрастающих ценах на твердотельные накопители, обусловленных попытками рынков компенсировать упущенные прибыли из-за нестабильного финансового роста в течение последних кварталов.

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