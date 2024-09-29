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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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17-летний дзюдоист госпитализирован в тяжелом состоянии из-за травмы головы на турнире в Петербурге

Как пишет «РЕН ТВ», инцидент произошел 28 сентября в Санкт-Петербурге. Один из участников соревнований упал головой вниз во время поединка.

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