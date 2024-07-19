Драгоценная реликвия королевской семьи найдена в Болгарии

Находка была сделана во время раскопок Национального исторического музея в цитадели средневековой крепости Кокалянску Урвич, сообщил 11 июля Национальный археологический институт Болгарской академии наук.
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