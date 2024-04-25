Mash: в Петербурге попал в ДТП Porsche, поехавший по разведенному мосту

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля Porsche Cayenne, водитель которого попытался проехать по разведенному мосту, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», опубликовавший видео происшествия.
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