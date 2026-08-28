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test mazurok

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🚎 С 29 августа на маршруте № 51 «Симферополь — Алушта» троллейбусов станет

🚎 С 29 августа на маршруте № 51 «Симферополь — Алушта» троллейбусов станет больше В предприятии «Крымтроллейбус» уточнили, что их количество увеличится до восьми единиц.

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