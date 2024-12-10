Йеллен: США ужесточат санкции против России

Вашингтон также продолжит поддерживать Киев Соединенные Штаты продолжат принимать решительные шаги, ужесточая санкции против России, сообщила глава американского минфина Джанет Йеллен, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии