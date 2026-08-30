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Регионы России

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Путин отметил уникальную роль Восточного экономического форума в развитии Дальнего Востока и России

Путин отметил уникальную роль Восточного экономического форума в развитии Дальнего Востока и России

Владимир Путин заявил, что ВЭФ способствует налаживанию и укреплению взаимовыгодных связей с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона в таких сферах, как логистика, промышленность, энергетика и другие отрасли экономики.

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