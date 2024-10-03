Кадры очередного применения хуситами безэкипажного катера для атаки британского танкера «Cordella Moon» под флагом Панамы в Красном море позавчера днём.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Кадры очередного применения хуситами безэкипажного катера для атаки британского танкера «Cordella Moon» под флагом Панамы в Красном море позавчера днём.
Свежие комментарии