В России спрогнозировали всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом до марта

Воспитанников детских садов и учащихся школ закрыли на карантин и отправили на дистанционное обучение не менее чем в 15 регионах России, включая Калужскую, Курскую, Новосибирскую и Саратовскую области, пишут «Известия».
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