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Тестовые матчи. Япония сыграет с Канадой, ЮАР встретится с Новой Зеландией, Аргентина против Австралии

5-6 сентября пройдут тестовые матчи по регби. Тестовые матчи 5 сентября Япония – Канада – 8.50 ЮАР – Новая Зеландия – 18.

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