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Райт сообщил о снижении объема нефтяного трафика через Ормузский пролив

Райт сообщил о снижении объема нефтяного трафика через Ормузский пролив

Объем нефтяного трафика через Ормузский пролив снизился, сообщил представитель отрасли Райт. Это изменение обусловлено перераспределением поставок и текущей геополитической обстановкой в регионе.

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