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Уиткофф сообщил о прогрессе в переговорах по Украине

В ходе заявлений Стив Уиткофф сообщил о заметных изменениях в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине и отметил значительный прогресс, в том числе в вопросе организации трехсторонних переговоров.

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