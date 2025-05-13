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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Сегодня Севастополь чествует Черноморский флот!

Сегодня Севастополь чествует Черноморский флот!

Сегодня Севастополь чествует Черноморский флот! Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что это не просто дата в календаре, а символ неразрывной связи нашего города с морем, с доблестью и с судьбой России.

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