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РБК: Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером

РБК: Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером

Издание также пишет, что губернатор Калининградской области возглавит МинпромторгИсполняющий обязанности министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера, сообщает РБК со ссылкой на три источника.

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