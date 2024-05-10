РБК: Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером

Издание также пишет, что губернатор Калининградской области возглавит МинпромторгИсполняющий обязанности министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера, сообщает РБК со ссылкой на три источника.
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