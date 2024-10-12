Автоэксперт Зиновьев назвал четыре авто из параллельного импорта за 2-4 млн руб

В преддверии повышения утилизационного сбора продавцы автомобилей, поступающих в Россию в рамках неофициального импорта, сделали запасы новых машин, и сейчас в России можно приобрести Suzuki Ertiga, Skoda Rapid, Kia Seltos и Toyota Levin без пробега в бюджете 2-4 млн рублей.