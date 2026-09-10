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Продажи книг по истории искусств выросли на 130%, по российской философии — на 63%

Продажи книг по истории искусств выросли на 130%, по российской философии — на 63%

Креативное агентство RGBY и книжное издательство БОМБОРА проанализировали динамику продаж книг в отдельных категориях ассортимента издательства.

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