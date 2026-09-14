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Генпрокурор Украины призвал глав НАБУ и САП уйти в отставку

Генпрокурор Украины призвал глав НАБУ и САП уйти в отставку

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обратился к главе Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу и руководителю САП Александру Клименко с требованием подать в отставку.

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