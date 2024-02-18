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Ученые выяснили, мужчин какого минимального роста предпочитает большинство женщин на нашей планете

Если вы ниже этого показателя, то у вас меньше шансов на то, чтобы пoнpaвиться 90% женщин на любых сaйтах знaкoмств По существующим открытым данным всемирного медицинского сообщества «NCD Risk Factor Collaboration», средний рост женщин в мире составляет приблизительно 160 см, а мужчин 175 см (в ….

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