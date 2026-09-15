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Газета.ру

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Депутат Журавлев назвал истерикой поддержку конгрессом США санкций против РФ

Депутат Журавлев назвал истерикой поддержку конгрессом США санкций против РФ

Процедурный комитет палаты представителей конгресса США поддержал законопроект об ужесточении санкций в отношении России.

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